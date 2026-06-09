В регионе объявили победителей конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Региональный этап конкурса профессионального мастерства в сфере соцобслуживания, организованный Минтрудом России в рамках нацпроекта «Семья», включал 13 номинаций.

«Конкурс демонстрирует, как развивается наша сфера. Участники показали, что ищут новые решения и умеют преодолевать трудности», — сказала Анна Князькова, заместитель министра труда Пензенской области.

В этом году на конкурс поступило 55 заявок, и 19 участников, занявших 2 и 3 места, получили денежные призы.

Алексей Качан, временно исполняющий обязанности министра труда, соцзащиты и демографии Пензенской области, вручил дипломы и сертификаты победителям за 1 место, которые теперь будут представлять регион на федеральном этапе конкурса.

Восьми представителям соцсферы, включая сотрудников Комплексных центров Железнодорожного, Ленинского, Октябрьского районов Пензы и Бессоновского района, а также работников Областного социально-реабилитационного центра для детей и молодых инвалидов, Центра «Росток», АНО «Квартал Луи» и Золотаревского дома-интерната, также были вручены награды.