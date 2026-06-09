В Саранске двое жителей повредили автомобиль пенсионера из мести

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Отдел дознания ОП №4 управления МВД России по городу Саранск завершил расследование уголовного дела в отношении двух 25-летних местных жителей. Их обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, что предусмотрено частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации.

19 января в полицию обратился 72-летний пенсионер, который сообщил о повреждении своего автомобиля «Лада Гранта». Машина была припаркована во дворе дома на улице Пушкина. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

В ходе расследования сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны двое местных жителей. Один из них ранее имел конфликт с потерпевшим.

Как выяснилось, 16 января пенсионер ехал на своей машине по улице Веселовского, когда в его автомобиль въехала иномарка из-за несоблюдения дистанции. Водитель «КИА Спортедж» предложил пенсионеру компенсацию в размере 20 тысяч рублей без вызова служб. Потерпевший отказался, желая оформить ДТП официально. На место прибыли комиссары, и во время составления европротокола пенсионер назвал свой адрес, который услышал виновник аварии.

Через несколько дней обвиняемый обратился к своему товарищу с просьбой помочь в ремонте иномарки. Он рассказал о ДТП и предложил знакомому отомстить пенсионеру. Тот согласился.

Взяв с собой монтерский диэлектрический нож, они направились к парковке у дома потерпевшего. Найдя его машину, они поочередно прокололи четыре колеса, поцарапали крыло и двери, а затем скрылись с места происшествия.

Оба обвиняемых признали свою вину и возместили ущерб.