Житель Ковылкина ответит за незаконное хранение патронов и затвора от винтовки

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

В Ковылкине завершено расследование уголовного дела, возбужденного против местного жителя, который обвиняется в незаконном владении патронами и затвором от малокалиберной винтовки.

В марте текущего года сотрудники уголовного розыска, проводя оперативные мероприятия, обнаружили в квартире подозреваемого более 40 патронов различного калибра и затвор от однозарядной малокалиберной винтовки ТОЗ.

Мужчина рассказал, что нашел боеприпасы и затвор несколько лет назад в доме своего умершего отца, который был охотником. Несколько патронов он нашел в лесу. После этого он незаконно хранил эти предметы в сейфе у себя дома.

Подозреваемый признал свою вину.

Сейчас дело направлено в суд.