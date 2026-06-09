Технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского» включен в федеральный реестр

Минпромторг России официально зарегистрировал технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского», проект группы компаний «СтанкоМашСтрой», в федеральном реестре.

По итогам заседания профильной комиссии министерства был подписан приказ о включении технопарка в реестр промышленных технопарков и управляющих компаний, имеющих право на получение государственной поддержки.

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России, заявил, что инфраструктура, управленческие процессы и модель развития технопарка соответствуют установленным требованиям и способствуют эффективному решению задач промышленного развития. Он также отметил высокий уровень работы управляющей компании и системный подход к развитию промышленных площадок, что особенно актуально для страны и регионов.

Технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского», расположенный в Тольятти, специализируется на развитии дирижаблестроения. Он стал первым в России технопарком, ориентированным на разработку и производство воздушных судов для грузоперевозок в труднодоступных регионах, включая Крайний Север.