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НовостиОбщество9 июня 2026 6:20

Технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского» включен в федеральный реестр

Это решение было принято на основании подтверждения соответствия индустриальной площадки требованиям федерального законодательства
Анна ЧЕРНАЯ

Минпромторг России официально зарегистрировал технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского», проект группы компаний «СтанкоМашСтрой», в федеральном реестре.

По итогам заседания профильной комиссии министерства был подписан приказ о включении технопарка в реестр промышленных технопарков и управляющих компаний, имеющих право на получение государственной поддержки.

Михаил Лабудин, директор Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России, заявил, что инфраструктура, управленческие процессы и модель развития технопарка соответствуют установленным требованиям и способствуют эффективному решению задач промышленного развития. Он также отметил высокий уровень работы управляющей компании и системный подход к развитию промышленных площадок, что особенно актуально для страны и регионов.

Технопарк «Дом дирижаблестроителей имени К. Э. Циолковского», расположенный в Тольятти, специализируется на развитии дирижаблестроения. Он стал первым в России технопарком, ориентированным на разработку и производство воздушных судов для грузоперевозок в труднодоступных регионах, включая Крайний Север.