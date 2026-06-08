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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:38

Корпоратив компании для одного из пензенцев закончился в больнице

В ОМВД России по Бессоновскому району поступило сообщение о попадании в медицинское учреждение мужчины, которому коллега 1996 года рождения причинил тяжкий вред здоровью
Виктор ВИКТОРОВ

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1994 года рождения, который дал признательные показания.

Он рассказал, что употреблял спиртные напитки вместе с потерпевшим в одном из питейных заведений в честь корпоратива компании.

В ходе конфликта, причину которого оба не помнят, злоумышленник ударил потерпевшего не менее двух раз, после чего мужчина упал и ударился головой о плитку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ.