Корпоратив компании для одного из пензенцев закончился в больнице

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 1994 года рождения, который дал признательные показания.

Он рассказал, что употреблял спиртные напитки вместе с потерпевшим в одном из питейных заведений в честь корпоратива компании.

В ходе конфликта, причину которого оба не помнят, злоумышленник ударил потерпевшего не менее двух раз, после чего мужчина упал и ударился головой о плитку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ.