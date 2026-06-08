Министр МЧС России и губернатор Пензенской области провели рабочую встречу

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На встрече с Александром Куренковым, главой МЧС России, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность внимания федерального министра к вопросам безопасности в регионе. Мельниченко подчеркнул, что взаимодействие правительства области с управлением МЧС позволило преодолеть последствия двух чрезвычайных ситуаций и девяти социально значимых происшествий, произошедших в прошлом году.

Губернатор рассказал о слаженной работе органов власти в борьбе со стихией, вызвавшей заносы дорог и обрывы линий электропередач в 166 населенных пунктах в декабре, а также о ликвидации последствий схода с рельсов грузовых вагонов в Никольском районе. Он отметил, что благодаря сотрудничеству с МЧС удалось быстро восстановить электроснабжение и устранить все последствия на железной дороге.

Куренков также был проинформирован о действиях пожарных в борьбе с возгоранием на ТЭЦ-1, объекте критической инфраструктуры, обеспечивающем жизнедеятельность областного центра. Министр выразил благодарность за проделанную работу, отношение к сотрудникам и служебное жилье, недавно предоставленное МЧС.

По инициативе губернатора, Главное управление МЧС России по Пензенской области получило 12 квартир для служебного пользования. Для выполнения задач были закуплены противопожарные ранцы, напорные рукава, бронежилеты и защитные шлемы. Правительство области также оказало поддержку в ремонте техники, используемой в гуманитарных операциях.