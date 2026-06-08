Литературный фестиваль «Белинская весна» собрал более четырех тысяч гостей

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области.

В городе Белинском прошел VIII Межрегиональный литературный фестиваль, посвященный 215-летию со дня рождения Виссариона Белинского. В мероприятии приняли участие около 4 тысяч жителей и гостей Пензенской области.

Фестиваль начался с награждения лауреатов премии имени В.Г. Белинского «Я в мире боец». Олег Ягов, временно исполняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Пензенской области, отметил важность сохранения культурного наследия критика. Он также рассказал о реставрации культурного центра «Белинский» и дома купца Антюшина, являющихся частью музея-усадьбы Белинского.

Ильдар Мавлюдов, заместитель министра культуры и туризма региона, подчеркнул растущую туристическую привлекательность области. Он отметил, что муниципалитеты становятся все более привлекательными для туристов, что положительно сказывается на настроении местных жителей.

Лауреатами премии в области литературной и театральной критики стали Сергей Арутюнов, поэт и прозаик из Москвы, и Татьяна Зверева, профессор Удмуртского государственного университета. В номинации «Надежда» победила Анастасия Крутецкая из Заречного. Валерий Запальский, участник специальной военной операции и финалист проекта «Герои Пензенского края», подчеркнул значимость культуры и литературы в формировании патриотизма.

На улицах города воссоздали атмосферу уездного Чембара XIX века с торговыми рядами, цветочными лавками и литературными беседами. Улица Белинская превратилась в интерактивную площадку с квестами и мастер-классами. Гости могли примерить исторические наряды и приобрести изделия декоративно-прикладного искусства.

Кульминацией праздника стало выступление артистов Театра моды Ольги Букиной, представивших коллекцию костюмов, вдохновленных жанрами древнерусской литературы и устного народного творчества.