Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Тропа здоровья в Пензе вошла в экскурсионную программу

Городской туристско-информационный центр организовал бесплатные экскурсиив рамках проекта «Тур-академия. Пенза. Вкусные истории»

Проект поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.

Экскурсии сопровождаются гидом в образе жительницы Пензы XIX века. Это позволяет участникам погрузиться в атмосферу прошлого, гуляя по тем же аллеям, что и жители города более ста лет назад.

Тропа здоровья давно популярна среди любителей пробежек и пеших прогулок. Маршрут специально разработан для дозированных физических нагрузок и кардиотренировок, что делает его сложным и интересным. На пути встречаются лестницы и значительные перепады высот.