Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.
Тропа здоровья в Пензе вошла в экскурсионную программу
Городской туристско-информационный центр организовал бесплатные экскурсиив рамках проекта «Тур-академия. Пенза. Вкусные истории»
Проект поддерживается Президентским фондом культурных инициатив.
Экскурсии сопровождаются гидом в образе жительницы Пензы XIX века. Это позволяет участникам погрузиться в атмосферу прошлого, гуляя по тем же аллеям, что и жители города более ста лет назад.
Тропа здоровья давно популярна среди любителей пробежек и пеших прогулок. Маршрут специально разработан для дозированных физических нагрузок и кардиотренировок, что делает его сложным и интересным. На пути встречаются лестницы и значительные перепады высот.