В Пензе выбрали лучшего лаборанта «Горводоканала»

В ООО «Горводоканал» завершился конкурс профессионального мастерства «ДОКА-2026» в номинации «Лучший лаборант».

В этом году за звание лучшего лаборанта соревновались пять сотрудников лаборатории. Конкурс включал два этапа: теоретический и практический. На теоретическом этапе участники отвечали на 20 профессиональных вопросов в письменной форме. В практической части они определяли концентрацию аммония и строили график.

Знания участников оценивали директор по качеству Александр Флягин, начальники лабораторий Елена Васильева и Елена Ембулаева, а также инженер-химик Ирина Блатова. Критерии оценки включали время выполнения, последовательность операций, аккуратность, качество результата и соблюдение техники безопасности.

Победителем в номинации «Лучший лаборант» стала химик-аналитик Дарья Ермакова. Второе место заняла Ольга Балдина, химик-аналитик; Третье место не присуждалось.

«Все участники проявили высокий уровень знаний и навыков. Минимальный разрыв в баллах говорит о серьёзной подготовке и высокой конкуренции. Я горжусь каждым из вас и уверен, что такие мероприятия способствуют личному росту и укреплению командного духа», – сказал Александр Флягин.

Теперь Дарье Ермаковой предстоит защищать честь пензенского водоканала на всероссийском уровне. Она отправится в Пермь на финальный этап конкурса «Профи-2026», где встретятся лучшие работники региональных филиалов ГК «Российские коммунальные системы».