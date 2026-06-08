Олег Денисов проверил состояние дворов в Ленинском районе Пензы

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

По словам градоначальника, подобные рейды помогают ему лично оценить ситуацию и быстро реагировать на возникающие проблемы: «Мы проверили ход ремонта у дома № 27а, который проводится в рамках проекта «Мой двор», запущенного губернатором Олегом Мельниченко. Подрядчик работает по графику».

Кроме того, Олег Денисов поручил управляющей компании организовать газоны и клумбы после завершения ремонтных работ.

Он также отметил, что есть вопросы к содержанию территорий со стороны бизнеса. На некоторых объектах не было замечено дворников. Денисов поручил управлению развития предпринимательства обсудить этот вопрос с владельцами магазинов.

«К моменту, когда горожане выходят на улицы, прилегающие к торговым точкам территории должны быть чистыми – урны убраны, вход подметен. Люди должны видеть порядок», – добавил глава города.