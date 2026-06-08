Пензенцам напомнили о запрете купания в необорудованных местах

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Специалисты проверили наличие предупреждающих знаков, запрещающих купание. Они также провели разъяснительную работу с отдыхающими, предупредив их о рисках плавания в необорудованных местах. Особое внимание было уделено недопустимости нахождения детей у водоемов без взрослых.

Пензенцам раздали буклеты, в которых были изложены правила безопасного поведения у воды, рекомендации по обращению с открытым огнем и порядок разведения костров на территории населенных пунктов.

Важно помнить, что у водоемов запрещено забираться на технические и предупреждающие знаки, подавать ложные сигналы тревоги, а также оставлять мусор на берегу и в раздевалках, который может навредить отдыхающим или загрязнить водоем.