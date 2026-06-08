Житель Пензенской области задержан по подозрению в незаконной переделке оружия

Сотрудники полиции ОМВД России по Белинскому району получили информацию о том, что некий гражданин 1976 года рождения незаконно переоборудовал огнестрельное оружие. Проверка подтвердила эти сведения. В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, который был направлен на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, пистолет был переделан кустарным способом. В его конструкцию были внесены изменения: удалена перегородка из штатного ствола и установлен нарезной ствол. Полицейские установили, что подозреваемый не является владельцем оружия.

Злоумышленник признал свою вину. Он сообщил, что переделал оружие в своём гараже в 2023 году для стрельбы спортивно-охотничьими патронами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 Уголовного кодекса Российской Федерации. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.