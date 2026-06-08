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НовостиОбщество8 июня 2026 6:40

Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем социального работника

Источник:kp.ru

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Уважаемые социальные работники!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В системе соцзащиты, социального обслуживания и занятости населения Пензенской области работают около 5 500 человек. Ваш труд по праву считается одним из самых востребованных и уважаемых. Вы несете благородную миссию – оказываете поддержку всем, кто в ней нуждается.

В вашем лице находят надежную опору наши уважаемые ветераны, люди пожилые и имеющие ограниченные возможности здоровья, семьи с детьми. Для них вы становитесь самым близким и нужным человеком.

Чаще всего непростой ежедневный труд ложится на женские плечи. Дорогие женщины, выражаю вам искреннюю признательность за самоотверженность, чуткость, доброту и безграничное терпение! Желаю крепкого здоровья, душевного спокойствия, семейного благополучия и неиссякаемого запаса душевных сил!