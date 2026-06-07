Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 июня 2026 13:42

Пензенцы совсем скоро оценят качество новой дороги в Наровчатском районе

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приводится 7,7 км региональной дороги Нижний Ломов – Наровчат – граница области – Плесковка
Виктор ВИКТОРОВ

Сейчас работы ведутся на отрезке автодороги, проходящей через село Садовое в сторону села Плесковка включительно. Специалисты подрядной организации под контролем заказчика - ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и укладывают верхний слой дорожного полотна.

По информации пресс-службы регионального правительства, также будут отремонтированы обочины, водопропускные трубы под насыпью дороги,

установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется отремонтировать более 230 км дорог регионального значения.