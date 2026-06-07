Пензенцы совсем скоро оценят качество новой дороги в Наровчатском районе

Сейчас работы ведутся на отрезке автодороги, проходящей через село Садовое в сторону села Плесковка включительно. Специалисты подрядной организации под контролем заказчика - ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия и укладывают верхний слой дорожного полотна.

По информации пресс-службы регионального правительства, также будут отремонтированы обочины, водопропускные трубы под насыпью дороги,

установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка.

По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется отремонтировать более 230 км дорог регионального значения.