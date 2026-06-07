В Мордовии после общения с мошенниками пенсионерка потеряла более миллиона рублей

По информации пресс-службы регионального УМВД, в интернете она нашла объявление о продаже обучающей книги по криптовалюте и заказала электронную версию на почту. Вскоре ей поступил звонок в мессенджере от женщины, представившейся сотрудницей инвестиционной компании. Собеседница предложила услуги наставника в обучении электронным торгам, гарантировав высокий доход.

Пенсионерка согласилась, после чего её переключили на другого брокера. Под диктовку злоумышленника женщина установила специальное приложение, зарегистрировала аккаунт и прошла верификацию, предоставив все личные данные и номера банковских карт.

С 14 по 25 апреля, находясь под постоянным психологическим давлением, она регулярно переводила деньги на свой брокерский счет. При этом мошенники создавали иллюзию успеха, показывая в приложении растущие графики прибыли и убеждая в необходимости новых вложений.

Когда женщина решила вывести заработанные средства, ей сообщили о наложении на её счет штрафных санкций. С целью погашения задолженности требовалось внести еще 100 тысяч рублей.

Осознав обман, женщина начала искать помощь в интернете, где увидела рекламу юридической компании, обещавшей возврат средств жертвам биржевых мошенников. Специалисты прислали потерпевшей договор, гарантировав, что помогут вернуть активы. Для этого пенсионерке также требовалось переводить денежные средства якобы для уплаты налогов и различных комиссий. Через месяц, так и не дождавшись возврата денег, женщина обратилась в полицию.

Общая сумма ее ущерба составила более 1 миллиона 150 тысяч рублей.