Директор пензенской УК ответит за травмирование подростка из-за схода наледи

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

В Пензе завершено расследование уголовного дела, в рамках которого директор управляющей компании обвиняется в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. Обвинение касается оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к причинению тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.

По данным следствия, минувшей зимой на крыше дома № 90а по улице Суворова образовалась наледь, представляющая опасность для прохожих. Обвиняемый о ней знал, однако он не организовал своевременную очистку крыши.

3 марта снег и лед рухнули с крыши на 17-летнего подростка, проходившего по тротуару, причинив ему травму черепа. В результате пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Директору управляющей компании было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности. В ходе расследования он находился под домашним арестом. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.