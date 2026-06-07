На ПМЭФ-2026 обсудили развитие экспорта и мебельного кластера Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Пензенские власти и руководство «Вайлдберриз» обсудили строительство логистического комплекса на территории области. Общая площадь объекта составит более 180 тысяч квадратных метров.

На данный момент на объекте завершаются работы по возведению основных конструкций, кровли и стен. Параллельно ведется монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.

Врио зампреда правительства Пензенской области Алмаз Хакимов обсудил с представителем «Вайлдберриз» сроки завершения строительства и меры по поддержке местных производителей мебели.

Также на форуме прошли переговоры с представителями «ТрансКонтейнера». Компания занимается развитием контейнерного терминала Пенза-2 уже три года.

Проект позволил запустить контейнерные поезда из Китая и организовать доставку ДСП по маршруту Шарья–Пенза-2, что стало альтернативой автомобильному пути для местных производителей мебели.

Планируется, что реконструкция терминала удвоит его пропускную способность и увеличит производительность по переработке грузов.

Пензенские власти сообщили инвесторам, что регион выполнил свои обязательства по предоставлению подходящего земельного участка для реализации проекта.