В Пензе состоится фестиваль современного церковного искусства «Видеть и Слышать»

С 11 по 14 июня в Пензе пройдет масштабный фестиваль современного церковного искусства «Видеть и Слышать».

Впервые мероприятия было организовано в Сурском крае в прошлом году. Главная цель мероприятия — пробудить интерес к церковной культуре и духовному поиску. В этом году фестиваль получил новое имя — «Иннокентьевский» — в честь святителя Иннокентия Пензенского.

Центральным событием станет выставка работ современных российских иконописцев. На ней будут представлены произведения, в которых сочетаются мотивы средневековой иконописи и классического искусства. Свои работы покажут мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Палеха, Серпухова, Сергиева Посада, Абрамцева и Пензы.

Пензенские иконописцы всегда успешно сочетали местные и столичные традиции, и эта преемственность продолжается в XXI веке в росписи возрожденного Спасского кафедрального собора Пензы.

На фестивале также пройдут выставки, творческие мастерские, пленэры, мастер-классы и лекции. Гости смогут посетить VR-экскурсии по Свято-Троицкому монастырю села Сканово, чтобы детально изучить его уникальное убранство и закрытые помещения. Кроме того, будут показаны просветительские фильмы из цикла «Памятники христианского искусства».

Основные площадки фестиваля — Краеведческий музей (новый корпус), Губернаторский дом, Пензенская картинная галерея имени К. А. Савицкого и территория Спасского кафедрального собора.