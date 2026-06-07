Реализацию экологических инициатив обсудили в Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На заседании правительства Пензенской области обсуждались основные направления национального проекта «Экологическое благополучие».

Программа направлена на охрану окружающей среды. Основные задачи включают создание современных мусороперерабатывающих комплексов, ликвидацию свалок, очистку водоемов, восстановление лесов, снижение вредных выбросов в атмосферу, защиту редких видов животных и развитие экологического туризма.

Олег Мельниченко отметил значительные достижения региона в области экологии. Были проведены масштабные мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесосеменными плантациями. Также активно ликвидируются свалки. Эти меры напрямую влияют на улучшение экологической обстановки, и в этом направлении в Пензенской области ведется серьезная работа.

Ришат Алтынбаев, временно исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона, проинформировал губернатора о ходе федерального проекта «Сохранение лесов». В 2026 году на реализацию проекта из федерального бюджета выделено 21,8 миллиона рублей. Из них 10,2 миллиона рублей пойдут на лесовосстановление, включая увеличение площади лесов, дополнение существующих лесных культур, проведение агротехнических и лесоводственных мероприятий, а также подготовку почвы. Работы ведутся в соответствии с установленными графиками двумя подведомственными учреждениями.

Кроме того, в Сердобском и Белинском лесничествах на общей площади 75 гектаров проводятся работы по уходу за лесосеменными плантациями дуба и сосны.