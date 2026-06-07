Олег Денисов оценил ход строительства ФОКа в микрорайоне Шуист

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В совещании, которое прошло на строительной площадке, приняли участие временно исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева, глава города Олег Денисов, его заместитель Ильдар Усманов, глава администрации Железнодорожного района Андрей Шулькин, представители управления градостроительства и архитектуры, управления капитального строительства, комитета по спорту и молодежной политике, а также советник губернатора Светлана Пинишина и представители подрядной организации.

Олег Денисов подчеркнул важность доступности спортивных объектов для всех категорий населения, отметив, что это является приоритетным направлением государственной политики. Жители района неоднократно обращались с просьбами о создании таких объектов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал инициативу горожан.

С начала недели подрядчик начал строительные работы. На данный момент идет подготовка фундамента, после чего приступят к возведению здания.

Общая площадь нового спортивного комплекса составит около 1500 квадратных метров. В нем будут предусмотрены спортивный зал, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет и административные помещения.

- Мы планируем завершить все работы в этом году. К сентябрю должен быть готов фундамент, стены и крыша. Сроки сжатые, поэтому контроль будет постоянным. Наша задача – открыть комплекс для жителей как можно скорее, – заявил Олег Денисов.

Работы проводятся в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".