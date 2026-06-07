Более 13,5 тысяч пензенцев приняли участие в городском субботнике

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Акция была частью подготовки к празднованию Дня России и объединила муниципальные службы, сотрудников бюджетных учреждений, промышленные предприятия, объекты потребительского рынка, управляющие компании и общественные организации.

Олег Денисов лично участвовал в благоустройстве сквера Студенческих отрядов вместе с сотрудниками администрации Октябрьского района. Об этом он сообщил через свои социальные сети.

Градоначальник отметил, что участники убрали мусор и сухостой, покосили траву, а также поблагодарил местных жителей за активное участие.

В Октябрьском районе были приведены в порядок участки по улицам Воровского, Литейной, Беляева, Крупской, Нахимова, Кулибина, Германа Титова и аллея по улице Докучаева.

Ленинский район также активно участвовал в субботнике. Работы проводились на зеленых зонах у многоквартирных домов, на набережной реки Суры, детской площадке по улице Кулакова и смотровой площадке по улице Горной.

В Первомайском районе санитарная очистка была проведена на улицах Тепличной, 40 лет Октября, Терешковой, Пацаева и Свердлова. На улицах Куйбышева, Калинина, Тамбовской и Красной были покрашены элементы детских спортивных площадок, покошена трава и вырублена поросль.

В Железнодорожном районе убрали бытовой мусор по улицам Пролетарской, Чапаева, Клары Цеткин, Осенней и Медицинской.

Всего в субботнике приняли участие более 13,5 тысяч человек. В результате было убрано около 1,184 миллиона квадратных метров территорий, ликвидировано 39 свалок, вывезено 1253 кубометра мусора и задействовано 172 единицы техники.