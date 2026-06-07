Пушкинский день отметили в Пензе

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В Пензе в субботу, 6 июня, прошли мероприятия, посвященные 227-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Этот день также отмечается как День русского языка, который Пушкин сделал мировым достоянием.

В митинге приняли участие глава города Олег Денисов, депутат городской Думы Сергей Казаков, начальник управления культуры Анна Нестерова, представители районных администраций, писательских организаций, учреждений культуры и активные жители Пензы.

Олег Денисов отметил, что Пушкин сделал русский язык простым, точным и живым, каким мы его понимаем и любим. Он подчеркнул, что русский язык является культурным кодом и национальной гордостью России, отражая многовековую историю и самобытность народа.

Градоначальник напомнил о важности сохранения и передачи богатства русского языка будущим поколениям.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Пушкина. Учащиеся детской школы искусств «Лира» прочитали стихи поэта, а муниципальный русский народный оркестр «Пенза» имени В.Н. Попова исполнил музыкальные произведения.

Кроме того, в сквере была организована выставка рисунков учащихся пензенских художественных школ, посвященная творчеству великого поэта.