Пенсионерка из Пензы потеряла полмиллиона

В УМВД России по Пензе обратилась женщина 1966 года рождения, которая стала жертвой мошенников. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы доставки цветов, и сообщил, что скоро ей привезут букет. Чтобы подтвердить заказ, он попросил назвать цифровой код, который пришёл ей в мессенджере.

После этого женщине позвонил другой мужчина, который представился сотрудником Росфинмониторинга. Он заявил, что мошенники получили доступ к её персональным данным, и убедил её перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы защитить свои сбережения. В результате пенсионерка перевела более 500 000 рублей, но так и не дождалась букета. Когда она поняла, что её обманули, она обратилась в полицию.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), часть 3. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Правоохранительные органы проводят расследование для установления личности преступника.