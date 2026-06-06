Олег Мельниченко дал поручение по сохранению объектов культурного наследия

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

На территории региона расположено 404 объекта культурного наследия. Это здания, сооружения, скульптуры, некрополи и захоронения. 144 из них находятся в частной собственности, 95 – в муниципальной, 68 – в государственной (включая региональную и федеральную собственность), 49 принадлежат централизованным и местным религиозным организациям.

Кроме того, в регионе насчитывается 48 бесхозяйных объектов культурного наследия. Губернатор подчеркнул, что все они требуют надлежащего эксплуатационного содержания, а также проведения текущих либо комплексных ремонтно-реставрационных работ.

«В настоящее время в Пензенской области 61 объект культурного наследия нуждается в ремонтно-реставрационных работах, из них 33 требуют капитального ремонта, а 28 – реконструкции», – отметил Олег Мельниченко.

Ремонтно-реставрационные работы осуществляются на основании разрешений и заданий органа охраны объектов культурного наследия.

Врио министра по охране памятников истории и культуры региона Александр Понякин проинформировал, что в 2026 году выдано 17 охранных обязательств – документов, закрепляющих для владельцев требования по содержанию, использованию объектов данной категории, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Запланировано провести реставрацию двух объектов, находящихся в муниципальной собственности – захоронения выдающегося хирурга Аркадия Сойнова в городе Белинском и братских могил советских воинов на Мироносицком кладбище Пензы.

Также будет отреставрировано здание бывшего уездного училища, входящее в состав музея-усадьбы В.Г. Белинского (региональная собственность), и Дома ключника федерального государственного Лермонтовского музея-заповедника.