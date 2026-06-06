Жительнице Пензенского района грозит уголовное наказание за ложный донос на мужа

В ходе проведения проверки сотрудники полиции установили: мужчина в отношении заявительницы каких-либо незаконных действий не совершал.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, позже женщина призналась, что совершила на супруга заведомо ложный донос.

Она пояснила, что, находясь у себя дома с подругой, распивала спиртное. Возвратившегося домой мужа возмутило данное времяпрепровождение супруги. И он высказал претензии, после чего возник лишь словесный конфликт.

Разозлившись, женщина решила отомстить и, недолго думая, написала заявление в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.