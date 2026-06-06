Пензенцам напомнили о мерах поддержки студенческих семей

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Студенческой семьей считается молодая семья, где оба супруга или единственный родитель в возрасте до 35 лет воспитывают детей и обучаются по программам среднего профессионального или высшего образования.

По словам временно исполняющего обязанности министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексея Качана, студенты, ставшие родителями во время учебы, могут получить ежемесячную компенсацию за аренду жилья. Кроме того, они имеют право на подарочный набор с необходимыми вещами для младенца.

Для женщин, обучающихся в регионе, предусмотрены единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей, а после рождения ребенка — дополнительные выплаты в 200 тысяч рублей.

В четырех крупных пензенских вузах насчитывается 430 семей с детьми, в которых один из родителей является студентом, и 113 студенческих семей, где оба супруга учатся в одном вузе, из них 34 семьи воспитывают детей.

Во всех вузах Пензенской области функционируют комнаты матери и ребенка, созданные в рамках всероссийской инициативы «Помоги маме учиться». С 2025 года эта инициатива включена в национальный проект «Семья» при поддержке «Единой России» и входит в народную программу партии. Основная цель этих мер — помочь молодым родителям совмещать воспитание детей с получением образования.