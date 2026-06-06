В Мордовии пресечена деятельность подростка-мошенника из Хабаровска

Фото: пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Мордовия.

Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия и оперативники УУР регионального МВД выявили и остановили противоправные действия 17-летнего жителя Хабаровска, который обвиняется в незаконном использовании абонентского терминала и виртуальной телефонной станции в составе организованной группы.

С апреля по 21 мая текущего года несовершеннолетний, действуя совместно с неизвестными лицами, на территории Москвы, Казани и Саранска незаконно использовал абонентский терминал для пропуска трафика и виртуальную телефонную станцию. Для осуществления своей деятельности он арендовал квартиры и устанавливал в них специальные устройства — SIM-боксы, которые позволяли ему совершать массовые звонки и отправлять сообщения от имени различных абонентов с целью обмана граждан и хищения их денег. За свои действия он получал денежное вознаграждение.

В арендованной квартире в Саранске, где проживал подросток, были обнаружены и изъяты два SIM-бокса, вай-фай роутеры, видеокамеры, ноутбуки и телефоны, используемые для связи с сообщниками.

По данному факту следователи СУ СК России по Республике Мордовия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой).

Сейчас проводятся следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление других лиц, причастных к этому преступлению.