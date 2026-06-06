Санавиация Пензенской области выполнила семь вылетов за пять дней

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области.

С 1 по 5 июня санитарная авиация Пензенской области осуществила семь вылетов для транспортировки пациентов. Все пострадавшие были оперативно доставлены в ведущие медицинские учреждения региона: областную больницу имени Н.Н. Бурденко и клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

С начала текущего года специалисты санитарной авиации уже провели 25 эвакуационных вылетов, в результате которых помощь была оказана 26 пациентам.

Реализация федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» позволяет санитарной авиации эффективно эвакуировать тяжелобольных, особенно из удаленных районов. Медицинское воздушное судно «Крылатая скорая» значительно сокращает время транспортировки больных с инфарктами, инсультами и травмами в специализированные медицинские центры, что способствует спасению жизней.