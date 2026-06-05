Пензенцев приглашают принять участие в городском субботнике

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Глава города Олег Денисов поручил провести субботник 6 июня. В нем примут участие муниципальные служащие, сотрудники бюджетных учреждений и все желающие.

Олег Денисов отметил, что погода благоприятна для работ на свежем воздухе. Он призвал всех объединиться для наведения порядка, чтобы город выглядел чистым и ухоженным к празднику.

Главы районов получили задание подготовить мероприятия по благоустройству и обеспечить всех необходимым инвентарем.

Инициативные граждане могут присоединиться к субботнику 6 июня в 09:00 на четырех площадках: сквер Студенческих отрядов (улица Кулибина, 15); территория у дома № 14 на улице Медицинской, рядом с велотреком; сквер «Проводы» (пересечение улиц Куйбышева и Тамбовской); набережная реки Суры у подвесного моста со стороны улицы Урицкого.