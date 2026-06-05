В День России в Пензе запустят два салюта

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

4 июня заместитель главы администрации Пензы по социальной политике Сергей Волков провел заседание оргкомитета по подготовке к Дню России. В совещании участвовали представители городских управлений, ведомств и руководители учреждений культуры.

Сергей Волков сообщил, что в этом году в честь праздника будут запущены два салюта. Фейерверки прогремят в двух местах: у стелы «Город трудовой доблести» и на набережной реки Суры. Салюты начнутся одновременно в 22:00 и будут длиться 10 минут.

Анна Нестерова, начальник управления культуры, уточнила, что в рамках праздника будет организован пункт с бесплатной питьевой водой. Питьевую воду разместят рядом с площадью Ленина, у ТЦ «Империя», со стороны улицы Московской.

Также на совещании обсудили необходимость установки биотуалетов и контейнеров для мусора в местах массовых мероприятий. Александр Савенков, заместитель начальника УЖКХ, сообщил, что в сквере Славы установят три биотуалета и пять контейнеров, на набережной реки Суры — четыре биотуалета и восемь контейнеров, в сквере «Копилка пословиц» — два биотуалета и два контейнера, на Фонтанной площади — три биотуалета и три контейнера, а у стелы «Город трудовой доблести» — два биотуалета и один контейнер.