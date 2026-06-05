Олег Денисов и Андрей Воскресенский обсудили развитие городского зоопарка

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Олег Денисов отметил, что весенняя погода не способствовала большому потоку посетителей, но с наступлением тепла ситуация может улучшиться. Он также упомянул, что зоопарк участвует в губернаторском проекте «Пензенское лето», который включает 350 мероприятий в городе и во дворах многоквартирных домов с июня по сентябрь.

Андрей Воскресенский рассказал, что в зоопарке недавно реконструировали вольеры для больших кошек и копытных, а также построили современный вольер для хайлендских коров. Коллекция редких видов животных пополнилась: теперь там четыре зебры вместо одной, привезли сервала из Нижнего Новгорода, у черного лебедя появилась пара, а у гиббонов, капуцинов и кошачьих лемуров — детеныши. Кроме того, успешно реализуется проект «Экологическая и ветеринарная летняя школа», где дети от 8 до 12 лет изучают экологию, а подростки 13–16 лет пробуют себя в роли ветеринаров.

Олег Денисов подчеркнул, что зоопарк активно развивается и сохраняет биоразнообразие планеты. В этом году учреждению исполняется 45 лет. Он пригласил всех посетить зону отдыха и познакомиться с миром природы.