Пензенский суд вынесет приговор девушке, скрывшейся после смертельного ДТП

Фото: Пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Отделом по расследованию ДТП следственного управления УМВД России по Пензенской области завершено расследование уголовных дел, возбужденных по п. «б» ч. 4 ст. 264 и по ст. 125 УК РФ.

В ходе расследования были установлены обстоятельства ДТП в ночь с 1 января на 2 января в Наровчатском районе Пензенской области, в результате которого погиб местный житель 1960 года рождения.

По словам подозреваемой 2006 года рождения, за рулем автомобилем «ВАЗ 21074» она двигалась по грунтовой дороге в полной темноте и отсутствующем освещении. При этом она увидела мужчину, сидевшего посреди дороги и обращенного лицом в сторону ее автомобиля. Девушка предприняла попытку экстренного торможения, но избежать наезда не удалось. Автомобиль протащил мужчину несколько метров.

Испугавшись, девушка не вышла из машины, не оказала пострадавшему помощь и, не сообщив о случившемся, уехала домой. Позже на том же автомобиле она отправилась по личным делам и съехала в кювет из-за заноса.

Полицейские задержали подозреваемую по месту жительства.

По информации пресс-службы регионального УМВД, судмедэкспертиза установила, что мужчина, несмотря на полученные травмы, был жив после дорожно-транспортного происшествия. Однако, не имея возможности самостоятельно обратиться за помощью или вызвать ее, он скончался на месте.

Материалы уголовного дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.