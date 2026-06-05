В Пензенском IT-колледже открылась новая лаборатория сварочных технологий

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В Пензенском колледже информационных и промышленных технологий (IT-колледж) появилась современная лаборатория «Сварочные технологии».

Высокотехнологичная мастерская стала возможной благодаря социальному партнеру, который вложил средства в ее оборудование.

Новая лаборатория будет использоваться в рамках проекта «Рабочий – КЛАСС!» IT-колледжа. Цель проекта — популяризация рабочих профессий, профессиональная ориентация молодежи и содействие трудоустройству молодых специалистов в ключевых отраслях промышленности.

На открытии лаборатории присутствовали министр образования Пензенской области Лариса Казакова и заместитель министра экономического развития и промышленности Алексей Самсонов, а также руководители ведущих промышленных предприятий региона.

Гостям была представлена современная образовательная площадка, оснащенная передовым оборудованием для получения студентами практических навыков.