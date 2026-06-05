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НовостиОбщество5 июня 2026 9:20

Пензенский аэропорт перешел на летнее расписание

Для удобства жителей в сезон отпусков было увеличено число рейсов
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

С началом летнего сезона аэропорт Пензы имени Белинского изменил расписание. Губернатор Олег Мельниченко отметил, что для удобства жителей региона было увеличено число рейсов.

С 1 июня в Санкт-Петербург можно улететь ежедневно. С 3 июня три раза в неделю выполняются рейсы в Минеральные Воды. До конца лета два раза в неделю будут отправляться самолеты в Сочи. Кроме того, из Пензы в Москву ежедневно будут выполняться три рейса: два в Шереметьево и один в Домодедово.

Для получения актуальной информации о расписании рекомендуется посетить официальный сайт аэропорта.