В лагере «Заря» прошло торжественное открытие смены «Код единства»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

В детском лагере «Заря» состоялась торжественная церемония открытия первой смены, которая получила название «Код единства». Для 600 участников подготовили праздничную концертную программу.

Церемония началась с традиционной переклички и презентации отрядов. На сцене выступили известные детские коллективы Пензенской области, включая народный образцовый хореографический коллектив «Изюминка» Центра внешкольной работы Пензенского района и народный образцовый фольклорный ансамбль «Росиночка».

На празднике присутствовали почетные гости, представляющие региональную и городскую власть, а также общественные движения. Они поздравили детей с началом лета и пожелали им отличного отдыха, солнечной погоды, новых друзей и ярких событий. Важно отметить, что все мероприятия первой смены этого года посвящены Году единства народов России.