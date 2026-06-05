Жители Мордовии сдали мелочь на сумму около двух миллионов рублей

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Весной в Мордовии прошла акция «Монетная неделя», в рамках которой жители региона обменяли или зачислили на свои счета более 390 тысяч монет на общую сумму около 2 миллионов рублей. Этот показатель на 32% превысил результаты осенней акции прошлого года.

Чаще всего участники приносили монеты номиналом в 1 и 10 рублей. Впервые в истории Мордовии к акции присоединился местный ретейл.

Управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Мордовия Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Иванов объяснил, что цель «Монетной недели» — вернуть в оборот монеты, необходимые для размена в магазинах и общественном транспорте. Сдавая мелочь, граждане возвращают в свой бюджет средства, которые ранее хранились в копилках без использования. Регулярное проведение таких акций помогает поддерживать достаточный запас монет и снижает расходы на их чеканку.