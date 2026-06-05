Пензенской службе скорой помощи исполнилось 100 лет

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

История пензенской службы скорой помощи началась в 1926 году, когда Президиум городского совета решил выделить пункт скорой помощи в самостоятельную лечебную единицу. Первоначально была создана одна круглосуточная бригада, которая располагалась на первом этаже здания на улице Володарского.

В первые годы XX века вызвать врача могли только полицейские и официальные лица. Врачам не разрешалось заходить в дом, и осмотр на дому не проводился. Врач принимал решение о госпитализации или лечении, осматривая пациента прямо на улице.

С развитием города увеличивалась и станция скорой медицинской помощи. В 1936 году в ее распоряжении появился первый санитарный автотранспорт.

Сегодня служба скорой помощи Пензенской области представляет собой структуру из 15 подстанций. Ежедневно на линию выезжают около 139 бригад, а общее число сотрудников превышает 1800 человек. Эти люди первыми приходят на помощь в самые трудные моменты жизни.

Вячеслав Космачев, врио заместителя председателя правительства – министр здравоохранения Пензенской области, обратился к гостям праздничного мероприятия с приветственным словом. Он отметил, что работа сотрудников скорой помощи – это не только высокий профессионализм, но и ежедневный подвиг, наполненный заботой и человечностью. Космачев пожелал всем работникам скорой помощи крепкого здоровья и поменьше экстренных вызовов.

За многолетний добросовестный труд, дисциплинированность и высокое качество медицинской помощи 18 сотрудников были отмечены почетными грамотами Министерства здравоохранения РФ, Губернатора Пензенской области, Законодательного собрания региона и Пензенской областной организации Профсоюза. Среди награжденных были врачи, фельдшеры, диспетчеры и водители скорой помощи.