Летом в Пензе будут работать 30 дворовых тренеров

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

На пришкольных и дворовых площадках в Пензе в рамках проекта «Детский спорт» летом этого года будут работать 30 тренеров.

Первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владислав Чесноков сообщил, что в прошлом году в летней кампании участвовало 20 тренеров, а в этом году их число возросло до 30.

Проект «Дворовый тренер», инициированный партией «Единая Россия», направлен на то, чтобы школьники и подростки проводили каникулы активно и с пользой, развивая свои спортивные навыки и энергию. Основная задача проекта – создать увлекательные условия для занятий спортом, способствовать формированию здорового образа жизни и популяризировать массовый спорт среди молодежи.

Программа «Детский спорт» действует по всей стране с 2009 года.