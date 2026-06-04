Мордовия первой в России внедрила семейный стандарт «Семьям рады»

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) прошла церемония вручения сертификатов на соответствие семейному стандарту «Семьям рады». В мероприятии приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Артём Здунов, генеральный директор Роскачества Максим Протасов и заместитель Министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Первые сертификаты были вручены следующим объектам: гостинице «Саранск», гостинице «MERCURE Саранск центр», гостинично-конгресс-центру «Radisson Саранск», гостинице «Azimut Отель Саранск», базе отдыха «Эрзя», Туристско-информационному центру Республики Мордовия и Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг.

Этот документ свидетельствует о том, что Мордовия стала первым регионом в России, начавшим системную интеграцию и сертификацию объектов в соответствии с семейным стандартом «Семьям рады».

Максим Протасов отметил, что стандарт «Семьям рады» расширяет своё влияние на различные регионы и отрасли. Вручение сертификатов в Мордовии подтверждает, что этот стандарт применим не только к гостиничному бизнесу, но и к другим социально значимым объектам. Он подчеркнул важность создания безопасной, комфортной и ориентированной на клиентов среды для семей с детьми. Протасов также отметил, что Мордовия комплексно развивает туристическую инфраструктуру, что способствует росту её привлекательности для семейных путешественников.

Ольга Баталина подчеркнула значимость проекта, отметив, что стандарт «Семьям рады» обеспечивает равные условия для комфортного пребывания семей с детьми, беременных женщин и многодетных семей. Она выразила надежду, что стандарт будет распространяться на все сферы деятельности и станет основой для создания семейно-ориентированной инфраструктуры в стране.

В Мордовии активно внедряются высокие стандарты качества в различных сферах жизни, и поддержка семейных ценностей занимает важное место в этой работе. Реализуется комплекс мер, направленных на улучшение условий жизни семей с детьми, развитие семейно-ориентированной инфраструктуры и поддержку туристической отрасли.

Артём Здунов заявил, что Мордовия начала реализацию пилотного проекта по сертификации объектов в соответствии с семейным стандартом «Семьям рады». Шесть туристических объектов и Многофункциональный центр получили сертификаты. Планируется, что до конца года будет проведена их комплексная сертификация. Глава региона подчеркнул, что поддержка семей с детьми является приоритетным направлением, и Мордовия стремится стать лидером в реализации семейной политики, создавая комфортную инфраструктуру для семей страны.