Артем Здунов и Михаил Мурашко обсудили модернизацию здравоохранения Мордовии

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Артем Здунов подчеркнул, что Мордовия активно обновляет свою медицинскую инфраструктуру, включая реализацию федерального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. В прошлом году было отремонтировано 12 медицинских зданий, закуплено более 400 единиц оборудования, а также начата реконструкция онкодиспансера. Планы на текущий год включают приобретение более 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и врачебных амбулаторий, а также капитальный ремонт Краснослободской центральной районной больницы (ЦРБ).

На ближайшие пять лет запланированы капитальный ремонт девяти медицинских зданий, приобретение мобильных комплексов для диспансеризации, машин скорой помощи и нового технологичного оборудования для медицинских учреждений.

Глава Мордовии объявил текущий год Годом здоровья. В апреле в Саранске был открыт первый в стране региональный Центр медицины здорового долголетия. С начала года в регионе началось движение «За здоровое долголетие».

В ходе встречи Артем Здунов и Михаил Мурашко обсудили дальнейшие шаги по реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, национальных проектов «Семья» и «Продолжительная и активная жизнь», а также планы по проведению диспансеризации населения в регионе.