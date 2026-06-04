Вадим Супиков: Любой неравнодушный взрослый может поддержать маленьких и очень храбрых пациентов

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области.

Спикер регионального парламента привез игрушки, которые будут переданы в областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова. В исполкоме партии установлена «Коробка храбрости» — бокс, куда можно положить настольные игры, наборы для творчества, пазлы, фигурки героев сказок и мультфильмов, всё, что поможет отвлечься детям, находящимся в больничных стационарах. Акция, получившая большой общественный резонанс и ежегодно объединяющая тысячи людей, проводится в 14-й раз.

«Поддержать маленьких и очень храбрых пациентов может любой неравнодушный взрослый. Чтобы забыть о боли, неприятных медицинских процедурах достаточно небольшого подарка. Малыши быстро переключаются на положительные эмоции, а позитивный настрой, как утверждают врачи, очень важен в лечении. Каждая улыбка ребенка — это шаг к выздоровлению», – отметил Вадим Супиков, заместитель секретаря реготделения «Единой России».

Парламентарий подчеркнул, передать можно только новые игрушки, в заводской упаковке, сделав акцент: «Во время болезни иммунитет ослаблен, поэтому мягкие игрушки детские отделения не примут, это необходимая мера предосторожности. Вместо этого можно принести машинки из резины и пластика, карандаши, раскраски, конструкторы, книги. Также при выборе подарка нужно обратить внимание на его безопасность, исключены хрупкие, острые и очень мелкие детали».

Штаб общественной поддержки партии находится по адресу: г. Пенза, 2-й пр. Свердлова, 27. Акция продлится до 1 июля, 6 июля всё собранное отвезут в медучреждение на ул. Бекешской.