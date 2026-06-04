Лариса Казакова утверждена в должности министра образования Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области.

После того как Алексей Фомин покинул должность руководителя в марте, Казакова временно исполняла обязанности министра. Ее кандидатура была согласована с Рособрнадзором и Министерством просвещения Российской Федерации.

В апреле, после отставки всего состава регионального правительства по решению губернатора, Лариса Казакова и другие чиновники стали временно исполняющими обязанности до формирования нового правительства.

Лариса Казакова родилась 29 июня 1977 года в Баку, Азербайджан. В 2002 году она окончила Пензенский государственный педагогический университет имени В. Г. Белинского по специальности «История». Ранее она занимала должность заместителя директора по научно-методической работе в школе № 37 города Пензы. 17 января 2022 года Ларису Казакову представили коллективу колледжа транспортных технологий в качестве исполняющей обязанности директора.