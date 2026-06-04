Сварщик получил травмы после падения с высоты в Пензе

В Железнодорожном районе Пензы следователи возбудили уголовное дело после того, как 60-летний мужчина получил травмы во время работы. Инцидент произошёл из-за нарушения правил охраны труда (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

По информации следствия, в одном из цехов предприятия, производящего технологическое оборудование, электросварщик выполнял сварочные работы с использованием приставной лестницы. Он не использовал страховочную привязь и упал с высоты около двух метров. В результате падения мужчина получил серьёзные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося и установить, кто из сотрудников производства не обеспечил соблюдение правил охраны труда и допустил нарушение.