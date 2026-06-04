Силы ПВО сбили беспилотник над Пензенской областью

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что сегодня ночью на территории региона силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации был успешно ликвидирован вражеский беспилотник.

Благодаря оперативным действиям, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, которые проводят необходимые мероприятия.

Глава региона еще раз напомнил о предусмотренной законодательством ответственности за съемку и распространение фотографий и видеозаписей, на которых запечатлены полет или место падения беспилотных летательных аппаратов. Он призвал граждан не содействовать врагам и заботиться о своей безопасности и благополучии своих близких.