Житель Пензы осужден за убийство престарелой родственницы

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области.

Следствием и судом было установлено, что в период с 18 по 19 января 2025 года в Пензе осужденный нанес многочисленные удары по голове и телу своей 85-летней родственницы, которая из-за преклонного возраста и слабого здоровья не могла защитить себя. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Суд признал доказательства, собранные следователями первого отдела Следственного управления СК России по Пензенской области, достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина был признан виновным в убийстве с особой жестокостью (п.п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства фигурант содержался под стражей. Пензенский областной суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на 1 год после освобождения.