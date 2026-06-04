16-летнюю жительницу Саранска обвиняют в вымогательстве

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ.

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летней жительницы города, обвиняемой в вымогательстве. Обвинение предъявлено по статье 163 УК РФ.

По данным следствия, в апреле прошлого года девушка требовала у 13-летней школьницы деньги в размере одной тысячи рублей. Получив отказ, она ударила девочку несколько раз. Опасаясь за свою безопасность, школьница согласилась передать деньги. Обвиняемая пригрозила, что если девочка не принесет требуемую сумму на следующий день, то ей будет хуже.

О произошедшем девочка рассказала матери, и они обратились в полицию. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд.