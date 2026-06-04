Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» пройдет в Сосновоборском районе

10 июня в Доме культуры Сосновоборского района состоится областной фестиваль национальных культур «Венок дружбы». Начало в 12:00, вход свободный.

С 2026 года праздник носит имя Заслуженного работника культуры РСФСР Владимира Кирилловича Застрожного, который был директором Пензенского областного Дома народного творчества с 1956 по 1984 годы и автором слов песни «Восемнадцать лет». Он также является Почетным гражданином города Пензы.

Фестиваль проходит в рамках проекта «Гордость», поддерживаемого губернатором Олегом Мельниченко.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие многонационального культурного наследия региона.

В программе выступят вокальные и хореографические коллективы из разных районов Пензенской области, включая мордовские, татарские, чувашские и русские ансамбли.

Кроме того, будет организована выставка народных художественных промыслов из Сосновоборского и Лунинского районов.