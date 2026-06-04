Олег Мельниченко поручил держать реализацию программы «Мой двор» на особом контроле

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко распорядился уделить особое внимание реализации программы «Мой двор».

«Финансирование программы увеличилось в полтора раза, – отметил Мельниченко. – В этом году мы планируем обновить 216 объектов, включая асфальтовое покрытие на придомовых участках и подъездных дорогах к многоквартирным домам».

Работы должны быть завершены до начала осени. За сезон предстоит отремонтировать около 134 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и более 20 тысяч квадратных метров тротуаров.

На данный момент завершено благоустройство 23 объектов, обновлено более 14 тысяч квадратных метров проезжей части и около 4 тысяч квадратных метров тротуаров.

«По 57 адресам работы продолжаются, – подчеркнул губернатор. – Я поручил тщательно следить за качеством выполнения работ и завершать благоустройство каждого двора. Недоработки недопустимы».

Мельниченко отметил, что наиболее объективным критерием оценки качества работ во дворах Пензы является мнение местных жителей.

Программа «Мой двор» реализуется в рамках Народной программы партии «Единая Россия» на трехлетний период. В 2024 и 2025 годах из регионального бюджета на благоустройство дворов было выделено по 400 миллионов рублей, в результате чего были благоустроены 364 двора в Пензе.