«Горводоканал» ликвидировал 600 засоров канализации в мае

Фото: Пресс-служба компании.

В мае «Горводоканал» устранил почти 600 засоров на канализационных сетях. В пиковые дни аварийные бригады выезжали на вызовы по нескольку десятков раз в сутки.

Основной причиной аварий остается бытовой мусор, сбрасываемый жителями в канализацию. В трубы попадают нерастворимые отходы, такие как остатки пищи и кошачьи наполнители. Влажные салфетки и средства гигиены из нетканых материалов особенно опасны, так как они не разлагаются в воде и забивают трубы, полностью блокируя движение сточных вод.

Бытовой мусор может повредить дорогостоящее насосное оборудование на очистных сооружениях. На ликвидацию таких засоров предприятие вынуждено тратить значительные ресурсы и отвлекать аварийные бригады от запланированных работ.

«Горводоканал» призывает пензенцев соблюдать правила пользования канализацией и помнить, что она не предназначена для утилизации мусора.