На проспекте Строителей в Пензе начали укладывать асфальт

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Работы проводятся на участке от путепровода 8 Марта до ТЦ «Олимп». Ремонт ведется со стороны, где движение направлено из центра в Арбеково.

Градоначальник подчеркнул, что ремонт создает временные неудобства для водителей, а также шум и пыль могут беспокоить местных жителей. Он попросил с пониманием отнестись к этим временным трудностям.

Ремонт ведется без выходных и корректируется в зависимости от текущей дорожной ситуации.

Олег Денисов отметил, что делается все возможное, чтобы одна из основных транспортных магистралей города как можно скорее стала комфортной для использования.